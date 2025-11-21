Olay Burdur'da yaşandı. Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Ş.K., 23 Eylül 2024 tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilinin, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti.

Güvenlik kameralarını incelediğinde olay gecesi saat 00.30 sıralarında bir görevlinin aracı aldığını, saat 04.00'e kadar gezip, drift yaparak zarar verdikten sonra otoparka koyduğunu gördü. Oto yıkamacı çalışanı E.Ö. hakkında açılan davadan karar çıktı.

Mahkeme E.Ö'yü, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan, suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığıyla sanığın kusur durumu dikkate alınarak 5 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, cezayı yarı oranında artırarak 7 yıl 6 ay yükseltti ardından istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 1 ay 15 gün hapse indirilmesine karar verdi.