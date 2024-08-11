Yıkanmadan giyilen yeni kıyafet tehlikeler saçıyor. Uzmanlar uyardı

Tehlikeler saçıyor! Uzmanlar uyardı!

Yeni kıyafetlerin yıkanmadan giyilmesi çeşitli sağlık riskleri taşıyor. Yeni kıyafetler, üretim sürecinde ve mağaza raflarında çeşitli mikroorganizmalara maruz kalabilir. Yıkanmadan giyilen kıyafetler, bu mikroorganizmaların cilt ile temas etmesi ve enfeksiyon riskini artırması açısından ciddi bir tehdit oluşturmakta. Yeni kıyafetlerin yıkanmadan giyilmesi, sadece cilt sağlığı değil, genel sağlık açısından da önemli riskler taşımakta.

Uzmanlar, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Dermatolog Dr. Susan Nedorost, yeni kıyafetlerin genellikle kimyasal maddelerle işlem gördüğünü ve bu maddelerin ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini ifade eti.

Özellikle sentetik kumaşlarda kullanılan disperse boyaların, alerjik kontakt dermatite neden olabileceği belirtildi.

Stockholm Üniversitesi'nden Prof. Ulrika Nilsson ve ekibi tarafından yapılan bir araştırma, yeni kıyafetlerde bulunan kimyasal bileşiklerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya. koydu

Araştırmada, 31 farklı kıyafet örneği incelendi ve bu örneklerin büyük çoğunluğunda "kinolin" ve türevleri gibi potansiyel kanserojen maddeler tespit edildi. Bu kimyasalların özellikle polyester giysilerde yüksek seviyelerde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi ve Plymouth Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, yeni kıyafetlerin giyilmesi sırasında çevreye mikro liflerin salınabileceğini gösterdi. Bu liflerin hem hava hem de su kirliliğine katkıda bulunduğu ve çevresel etkilerinin önemli olduğu vurgulandı.

Dermatolog Dr. Markham Heid, yeni kıyafetlerin yıkanmadan giyilmesinin ciltte kızarıklık, kaşıntı ve tahrişe yol açabileceğini belirtti. Bu tür reaksiyonların önlenmesi için yeni kıyafetlerin mutlaka yıkanması gerektiğini vurguladıç

Yeni kıyafetlerin yıkanmadan giyilmesi hem sağlık hem de çevre açısından riskler taşıyor.

Uzmanlar, bu riskleri en aza indirmek için yeni kıyafetlerin mutlaka yıkanmasını önerdi.