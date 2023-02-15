Yıldız Tilbe'den dikkat çeken öneri: Yıkılan binaları Japonlar yapsın

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş'ı vuran depremin 10. gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgelerine maddi ve manevi destekler veren ünlü isimlerden öneriler de gelmeye başladı.

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ve çok sayıda tepki alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından attığı tweet'lerle yine dikkatleri üzerine çekti.

Tilbe, şimdi de Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeniden yapılacak konutlarla ilgili düşüncesini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, 10 ili yaşanmaz hala getiren depremin yıktığı evlerin Japonlar tarafından yapılmasını gerektiğini söyledi.

"HELAL OLSUN"

En sağlam binaların Japonya'da olduğunu söyleyen Tilbe şunları yazdı:

"Memlekette yeni ve yeniden yapılacak bütün binaları, kentsel dönüşümleri yıkılan bölgeleri Japonlar yapsın. Dünyanın en sağlam binalarını yapıyorlar. Helal olsun."