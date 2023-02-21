Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz... Hatay'da 6.4’lük deprem sonrası bir kadının çığlıkları kulaklarından gitmiyor

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı.

Korku içinde o anları anlatan vatandaş 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz'' dediği duyuldu.

Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremde Küçükdalyan Mahallesi Defne Sokak'ta bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başman'ın cenazesi ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Polis ekipleri, gözyaşlarına boğulan Başman'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

Bölgede başka evlerin de yıkıldığı görüldü. Arama kurtarma ekipleri, enkazlarda çalışma başlattı. Bu sırada bir enkazda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.