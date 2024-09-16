Yıkım kararı verilen müze atıl kaldı, yeni müze yapımı ise unutuldu

Gürer, müzenin 6 Şubat depreminde hasar aldığını ve kullanılmayacağına dair rapor verildiğini belirterek, “21.000 eserin bulunduğu müzemiz şu an kapalı durumda. Bu durum, hem Niğde’nin kültürel mirasının hem de turizminin önemli bir darbe almasına yol açıyor” dedi.

Niğde Müzesi’nin, 1982 yılında açıldığını, 2001 yılında Avrupa Yılın Müzesi ödülüne aday gösterildiğini ve 21binden fazla eseri barındıran müzenin, Türkiye'nin önde gelen müzelerinden biri olarak tanındığını, ancak deprem sonrası aldığı hasar nedeniyle kapanan müzenin ne zaman yeniden açılacağının belirsizliğini koruduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer , müzenin bir an önce yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirerek, “Niğde'de şu an müze yok, 21.000 eser sergilenemiyor. Yeni müzenin yapılması gerekiyor, ama henüz bu konuda bir çalışma başlamadı” dedi.

NİĞDE’NİN KÜLTÜREL MİRASI KORUNUYOR

Niğde’nin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bir dönem Kapadokya’nın başkenti konumunda bulunduğunu belirten Gürer, bu kültürel zenginliğin korunması gerektiğini vurguladı.

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer “Niğde’de 7 ayrı yerde bilimsel kazılar devam ediyor ve bu kazılardan sürekli yeni eserler ortaya çıkıyor. Ancak, şu an Niğde’de bir müze yok ve bu eserler sergilenemiyor. Bu, büyük bir eksiklik” dedi.

Gürer, Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik düzenle sunulduğu 6 teşhir salonu vardı.. Eserlerin büyük bir çoğunluğu bölgede kazılardan elde edilen buluntular.. 21 binin üzerinde eseri barındıran müzenin kapalı kalmasının sadece yerel halk için değil, bölgeye gelen turistler açısından da büyük bir kayıp olduğunu belirtti. “Niğde için büyük bir ihtiyaç olan müzenin kapalı olması, gelen turistlerin müzeyi gezememesi ciddi bir eksiklik olarak ifade edilmeli” şeklinde konuştu.

“MÜZE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMALI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Müzesi’nin kapalı kalmasının Niğde’nin turizmi ve kültürel mirası açısından büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, “Müzenin yeniden inşasının aynı yerde yapılacağı söyleniyor, ancak çalışmalar bir türlü başlamadı. Bir an önce Niğde Müzesi için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve müze tekrar açılmalı” çağrısında bulundu.

Niğde’nin kültürel ve tarihi mirasını koruma altına alacak olan müzenin yeniden faaliyete geçmesinin, hem şehre gelen turistler için bir cazibe merkezi oluşturacağını hem de bölgedeki tarihi eserlerin korunmasına katkı sağlayacağını belirten Ömer Fethi Gürer, Niğde Müzesi’nin yeniden açılmasının Niğde halkı ve Türkiye’nin kültürel mirası için kritik bir adım olacağını belirtti.

“MÜZECİLİK TARİHİ 2.DÜNYA SAVAŞI YILLARINA DAYANIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de müzecilik tarihinin 2.Dünya Savaşı yıllarına dayandığını belirtip ”Ak medrese savaş yıllarında İstanbul Arkoloji Müzesinde getirilen eserlerin korunması sürecinden sonra 1957 yılında müze olarak teşhir-tanzime açılmıştır.

1977 yılında yapılan yeni bina 1982 yılında teşhir-tanzim 16 Şubat 1999 yılına kadar sürmüştür. Müze Onarım ve teşhir tanzim çalışmaları nedeni ile kapanıp aynı yerde 20 Kasım 2001 yılında yeniden ziyarete açılmıştır. Bu süreç sonrası "AVRUPA’DA YILIN MÜZESİ” ne aday gösterilen müze , Almanya ve Fransa’dan gelen komite üyeleri tarafından elemeyi geçmiş ancak ödül alamamıştır. Sonraki yıllarda ABD Dünya Kültür Mirasını Koruma Fonu Müzeyi pilot müze seçmesi ile tüm eserlerin dijital ortama aktarılma sürecine geçen müze 6 Şubat depreminden sonra yapılan incelemede kullanılamaz raporu ile teşhir-tanzime kapatılmış eserler toplanmış ancak yeni müze ile ilgili bir çalışma başlamadığı için Niğde Müzesiz kalmıştır. Bir an önce yapımı sağlanmalı ve bölgede buluntularda teşhiri sağlanmalıdır” dedi.