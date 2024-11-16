Yıkım sırasında binadan bukalemun çıktı

Kaynak: DHA
Yıkım sırasında binadan bukalemun çıktı

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören binanın yıkımı sırasında, molozların arasından bukalemun çıktı.

Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muhteşem Evler Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Yıkım kararı alınan binaya dün sabah saatlerinde bir firmaya ait iş makineleri getirildi. Yıkım sırasında firma yetkilisi Abdurrahman Yıldıran, molozların arasında bir canlının hareket ettiğini fark etti. İş makinelerini durduran ekipler, bulunan canlının bukalemun olduğunu anladı. Bukalemunun bulunduğu yerden alınıp, güvenli bir bölgeye götürülmesinin ardından yıkım devam etti. Yıldıran, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, sahibini tanımadıkları bukalemunu kurtardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

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