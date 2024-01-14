Yılan burçağı hangi hastalıklara iyi gelir

Yılan burçağı, çeşitli sağlık sorunları için kullanılan bir bitkidir. Yer üstü kısımları çiğ olarak zehirli olduğundan, bu kısımların dahili kullanımı tavsiye edilmez. Ancak, merhem formunda dıştan uygulandığında faydalı olabilir.

Yılan burçağı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğal olarak yetişir ve gölgelik kaya diplerinde sıkça bulunur. İlkbahar ve sonbahar aylarında hasadı yapılır ve süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir.

YILAN BURÇAĞININ FAYDALARI

MANTAR ÖNLEYİCİ

Mantar hastalıklarına karşı etkili olabilir.

SEDEF HASTALIĞINA KARŞI

Sedef hastalığı için harici kullanımı önerilir ve öğütülüp yağda pişirildikten sonra şikayetli bölgelere uygulanabilir.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI

Dışarıdan uygulandığında soğuk algınlığı şikayetlerini hafifletebilir.

MİDE VE BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ

Geçmişte mide ve bağırsak şikayetleri için kullanıldığı bilinmektedir.