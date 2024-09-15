Yılan evin bahçe duvarına sıkıştı

Kaynak: İHA
Yılan evin bahçe duvarına sıkıştı

Bolu'da bir evin bahçesinde duvara sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Bolu'da bir evin bahçesinde duvara sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, Kültür Mahallesi Sarıcalar Caddesi üzerinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi tarafından bahçede yılan fark edildi. Yılanın duvara sıkışmış olduğunu gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çubuk yardımıyla yılan bulunduğu yerden çıkarıldı. Çuval içerisine konulan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.

Son Haberler
Eskişehir’in en büyük spor kompleksi açıldı
Eskişehir’in en büyük spor kompleksi açıldı
Alışveriş merkezindeki korku dolu anlar büyük alkış aldı
Alışveriş merkezindeki korku dolu anlar büyük alkış aldı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuştuklarını Erdoğan duyarsa yandığının resmidir
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuştuklarını Erdoğan duyarsa yandığının resmidir
Bartın'da eylül ortasında yazı yaşadılar. Plajlar doldu taştı
Bartın'da eylül ortasında yazı yaşadılar. Plajlar doldu taştı
Hava almaya çıktı, oturduğu bankta hayatını kaybetti
Hava almaya çıktı, oturduğu bankta hayatını kaybetti