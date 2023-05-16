Yılan evin bahçesinde girdi. Her yerden fışkırıyor

Türkiye'nin bir çok ilinde yılanlar ortaya çıkmaya başladı. İnsanların yaşadığı yere kadar giren yılanlar korkuyu saçmaya devam ediyor. Korkusuz bir adam ise evinin bahçesine girip kümese yönelen yılanı eliyle yakaladı.

Yılan evin bahçesinde girdi. Her yerden fışkırıyor


İHA'nın haberine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilginç yılan görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ovakça Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki tavuk kümesine ilerleyen giren yılanı çıkartmak isteyen adam yaptıklarıyla herkesi şaşırttı.

Çıplak elleriyle herhangi bir güvenlik önlemi almadan koca yılanı kuyruğundan yakalayarak bahçe dışına çıkaran adam yılanın zehirli olmadığını öğrenince doğaya bıraktı. O anları izleyenler gözlerine inanamadı.
Adamın korkusuz ve soğukkanlı tavırları dikkat çekerken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ARAÇ MOTORUNA GİRDİ

Öte yandan Balıkesir’in Gömeç ilçesinde motor bölümüne bir giren zehirli yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık bir buçuk metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortama salındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaağaç Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 BEG 94 plakalı araç sahibi araca bindiği sırada motor bölümünün havalandırma kısmında yılanı görünce büyük panik yaşayarak itfaiyeye haber verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hemen gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmayı başardı. Dağalası cinsi olan ve yaklaşık bir buçuk metrelik yılanın zehirli olduğu öğrenildi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından daha sonra doğaya salındı.

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