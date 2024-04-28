Yılan ısırdı, askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de oturan B.T.’yi, akşam saatlerinde pancar toplamak için gittiği Mereto Dağı’nda yılan ısırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine, B.T.’nin engebeli araziden alınması için bölgeye Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na ait askeri helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye gelen helikopter, B.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’na getirdi.

B.T., burada hazır bekleyen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralının yaşamsal tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.