Yılan ısırdı, askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA
Yılan ısırdı, askeri helikopterle hastaneye götürüldü
Batman Sason’da, pancar toplamak için gittiği mezrada yılanın ısırdığı B.T., askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de oturan B.T.’yi, akşam saatlerinde pancar toplamak için gittiği Mereto Dağı’nda yılan ısırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine, B.T.’nin engebeli araziden alınması için bölgeye Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na ait askeri helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye gelen helikopter, B.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’na getirdi.

B.T., burada hazır bekleyen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralının yaşamsal tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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