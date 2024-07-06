Yılan ve akrep sokmasında yapılması gerekenler ortaya çıktı

Yılan ve akrep sokmaları, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi durumlar olduğu biliniyor.

Hızlı ve doğru ilk yardım uygulamak, zehirlenme belirtilerini hafifletmede ve hastanın hayatta kalma şansını artırmada çok önemli.

YILAN SOKMASINA YAPILMASI GEREKENLER:

Sakin Kalın: Panik yapmak durumu daha da kötüleştirebilir. Sakin kalmak ve hızlı bir şekilde ilk yardım uygulamak önemli.

Yılanı Tanımlayın: Mümkünse, yılanın türünü tanımlayın veya fotoğrafını çekin. Bu bilgi, doktorun hangi tür antivenene ihtiyacınız olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir.

Sokulan Bölgeyi Temizleyin: Yarayı sabun ve suyla nazikçe yıkayın.

Takıları Çıkarın: Sokulan bölgede yüzük, bilezik veya saat gibi takılar varsa çıkarın. Şişlik, takıları çıkarmayı zorlaştırabilir.

Bölgeyi Kalp Seviyesinin Altına Alın: Mümkünse, sokulan bölgeyi kalp seviyesinin altına indirin. Bu, zehrin vücutta yayılmasını yavaşlatabilir.

Isırık Yerine Kesme veya Emme Uygulamayın: Bu yöntemler zehrin yayılmasını durdurmaz ve doku hasarına yol açabilir.

Kişiye Yiyecek veya İçecek Vermeyin: Kusma ve bulantı zehirlenmeyi daha da kötüleştirebilir.

Tıbbi Yardım Alın: En yakın sağlık kuruluşuna veya acil servise gidin. Doktor, gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

YAPILMAMASI GEREKENLER:

Turnike uygulamayın.

Yarayı yakmayın veya kesmeyin.

Ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaç vermeyin.

Alkol veya kafein vermeyin.

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Dr. Mehmet Yılmaz (Acil Tıp Uzmanı):

"Yılan sokmalarında en önemli nokta sakin kalmak ve paniğe kapılmamaktır. Hemen tıbbi yardım almak ve ilk yardım talimatlarına uymak hayati önem taşır."

Dr. Ayşe Öztürk (Toksikolog):

"Yılan sokmalarında kullanılan antivenenler, yılanın türüne göre özel olarak üretilir. Bu nedenle, yılanı tanımlayabilmek veya fotoğrafını çekebilmek çok önemlidir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

Yılan Sokmalarında İlk Yardımın Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Bu çalışma, ilk yardım uygulayan kişilerin hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Akrep Sokmalarında Antivenenin Etkisi: Bu araştırma, antivenenin akrep sokmalarının ölümcül semptomlarını ve komplikasyonlarını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

AKREP SOKMASINA YAPILMASI GEREKENLER:

Sakin Kalın: Panik yapmak durumu daha da kötüleştirebilir. Sakin kalmak ve hızlı bir şekilde ilk yardım uygulamak önemlidir.

Sokulan Bölgeyi Temizleyin: Yarayı sabun ve suyla nazikçe yıkayın.

Soğuk Kompres Uygulayın: Sokulan bölgeye soğuk kompres uygulayın. Bu, ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Bölgeyi Kalp Seviyesinin Üzerine Kaldırın: Mümkünse, sokulan bölgeyi kalp seviyesinin üzerine kaldırın.

Tıbbi Yardım Alın: En yakın sağlık kuruluşuna veya acil servise gidin. Doktor, gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

YAPILMAMASI GEREKENLER:

Turnike uygulamayın.

Yarayı yakmayın veya kesmeyin.

Ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaç vermeyin.

Alkol veya kafein vermeyin.

Yılan ve akrep sokmaları, özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve doğru ilk yardım uygulamaları gerektiren acil durumları.

Tunceli Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Celal Oktay Karataş'a göre, bu tür sokmalarda panik yapmamak ve nabzı hızlandıracak aktivitelerden kaçınmak önemli.

Zehrin etkisinin daha çabuk görülmesine neden olabilecek bu aktivitelerden uzak durulmalı.

Sokulan bölge kalp seviyesinin altında tutularak su ve sabunla yıkanmalı ve 8-10 santim yüksekliğinde bandaj uygulaması yapılmalı.

Ancak, bandajın dolaşımı tamamen kesmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini belirten Dr. Karataş, aşırı sıkı bandaj veya turnike uygulamasının etkilenen bölgenin dokusunun nekrozuna neden olabileceğini ifade etti.

Zehirlenen bölgenin emilmesi veya kesilmesi gibi yaygın yanlış uygulamaların sakıncalarına da dikkat çeken Dr. Karataş, bu işlemlerin zehrin daha hızlı dolaşıma karışmasına ve kişinin zehirlenme sürecinin hızlanmasına yol açabileceğini vurguladı.

Bandaj uygulamasının ardından, bölgede kalan 8-10 santimlik kısma buz uygulaması yapılması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmekte.

• Panik yapmamak ve nabzı hızlandıracak aktivitelerden kaçınmak.

• Sokulan bölgeyi su ve sabunla yıkamak.

• Etkilenen bölgeye dolaşımı tamamen kesmeyecek şekilde bandaj uygulamak.

• Zehirlenen bölgenin emilmesi veya kesilmesinden kaçınmak.

• Bandaj uygulamasının ardından soğuk kompres yapmak.

• Acil tıbbi yardım için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak.