Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken...

Adana Otogarı'nda uzun yıllardır çiğköfte satarak geçimini sağlayan ve çektiği videolarla fenomen olan Osman Aslan'ı (62) yılan ısırdı.

Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca yılanlar tarafından ısırılan Aslan, onları elleriyle süt içirerek beslerken, Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapıyor.

KAŞINDAN YILAN ISIRDI

Osman Aslan, geçtiğimiz gün Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yaparken elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldı. O anlar, sosyal medyada milyonlarca kez izlenip beğenildi.

"KOYNUMDA BİLE YILAN BESLİYORUM"

Kendisinin 'Yılancı Osman' olarak bilindiğini söyleyen Osman Aslan, "Benim yılanlara karşı bir sevgi ve sempatim var. Yılanları çok seviyorum. Ben yılanlarla yatıyorum, kalkıyorum. Zerre kadar zarar görmedim. Yılancılık çocukluğumdan beri bizim ailede var. Millet kahvede okey oynar veya masa kurar eğlenir. Ben arabama biner araziye gider yılan ararım. Benim işim bu. Onları öperim, severim, geri bırakır ve dağa salarım. Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" dedi.

"KASAPLARDAN CİĞER ALARAK YEDİRİYOR"

Adana Otogarı'nda esnaflık yapan Hikmet Toprak ise 'Yılancı Osman'ın bilindik bir sima olduğunu belirten, "Ağabeyimizin yılanlara çocukluğundan bu yana bir sevgisi var. Hayvanlara eziyet yapmaz. Burada kendi elleriyle besliyor. Kurbağa topluyor onlara geceleri. Kasaplardan ciğer alarak yediriyor. Kaselerde süt içiriyor hayvanlara. Hayvan sevgisi çok. Eziyet etmez hayvanlara. Aşırı derecede hayvan ve yılan sevgisi var adamda. İnsanlar Osman abiyi yılanlarla gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Adam koynunda yatırıyor, eliyle besliyor" ifadelerini kullandı.