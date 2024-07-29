Yılanın balığı kaptığı görüntüler kayda alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü'nde balık avlayan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılan, ilginç bir görüntü oluşturdu. Amatör balıkçılar tarafından fark edilen yılan, avladığı balığı metrelerce ağzında taşıdı ve yemek için sakin bir yer aradı.

Balıkçıların kamerasına yansıyan bu anlar, yılanın baraj gölünden suyun dışına çıkarak avını taşıdığı anları gösterdi. Yılan, avını güvenli bir yerde yemek için gözden kayboldu. Bu ilginç olay cep telefonuyla kaydedildi ve balıkçılar tarafından paylaşıldı.