Yılanın balığı kaptığı görüntüler kayda alındı

Kaynak: İHA
Yılanın balığı kaptığı görüntüler kayda alındı

Karakurt Baraj Gölü'nde balık avlayan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanın görüntüleri amatör kameramanlarca kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü'nde balık avlayan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılan, ilginç bir görüntü oluşturdu. Amatör balıkçılar tarafından fark edilen yılan, avladığı balığı metrelerce ağzında taşıdı ve yemek için sakin bir yer aradı.

Balıkçıların kamerasına yansıyan bu anlar, yılanın baraj gölünden suyun dışına çıkarak avını taşıdığı anları gösterdi. Yılan, avını güvenli bir yerde yemek için gözden kayboldu. Bu ilginç olay cep telefonuyla kaydedildi ve balıkçılar tarafından paylaşıldı.

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