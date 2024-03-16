"Yılanlar Grubu" çetesine operasyon: 13 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
"Yılanlar Grubu" çetesine operasyon: 13 kişi tutuklandı
Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kayseri’de emniyet ekipleri, silahlı organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu "Yılan B." lakaplı B.Ş.'nin "Yılanlar Grubu" adı altında illegal bir yapılanma içerisine giriştiği tespit edildi.

Ayrıca, yapı içerisinde bulunan şüphelilerin İncesu ilçesinde silahlı eylemlere karıştıkları belirlendi.

Harekete geçen ekiplerce 28 ayrı adrese operasyon düzenlendi ve 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca mermisi,1 adet el telsizi ve 1 adet de demir kelepçe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülen 23 kişiden aralarında çete lideri ve sağ kolunun da yer aldığı 13 kişi tutuklandı.

10 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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