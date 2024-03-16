"Yılanlar Grubu" çetesine operasyon: 13 kişi tutuklandı

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.