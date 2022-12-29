Yılbaşında reyting savaşı. 50 ünlü isim hünerlerini sergileyecek

Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, Yılbaşı ekranında yaşanacak reyting savaşını yazdı.

Twitter hesabından yaptığı değerlendirmelerde, "Yılbaşı ekranında reyting savaşı yine üç program içinde olacak. O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler ve İbo Show. Eğlence dünyasının yaklaşık 50 ismi, bu programları ilk sıraya taşımak için hünerlerini sergileyecekler. Şöyle bir bakalım durumlara... O Ses Türkiye'de Edis sürprizi. Geçtiğimiz yılın birincisi 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' bu yılda en büyük aday. Ebru Gündeş Murat Boz Yıldız Tilbe #SedaSayan jüri üyeleri. Son dakika sürprizi koltukta Edis de oturacak. Bana gelen bilgi 'acayip sürpriz bir şovu' olacak." ifadesini kullandı.

Koloğlu şunları kaydetti:

Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Aslıhan Malbora yarışacak isimler. Sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek. Yetmedi Eser ve Berfu Yenenler, 'Çift Terapisi' adlı gösterilerini sahneleyecek.

ZORU BAŞARDILAR

'Şarkılar Bizi Söyler'; dizi rekabetine eğlence programı sıkıştırabilmek zor iş. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici gerçekten çok uyumlu bir ekip oldu.

Yılbaşı kadrosu şöyle; Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini, Tanyeli, Gencer Savaş Bandosu, Onlar ACapella.

STANDART İBO ŞOV KADROSU

Bizim ev ahalisi, yılbaşı gecesi mutlaka bir Serdar Ortaç resitali bekler. Kimde varsa o tarafa uğrar. Bu yıl kimde olacak? Ekran klasiği olan 'İbo Show'da yer alacak. 'İbo Show Yılbaşı Özel' kadrosu ise şöyle; Gülben Ergen, İrem Derici, Serdar Ortaç, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Şafak Sezer. 'Standart İbo Show kadrosu.' İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan ve geçen yıl kıyafeti ile dikkatleri çeken (!) Oryantal Didem.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW İDDİALI EKİP KURMUŞ

'Sabun köpüğü siyasi hicivleri' ile dikkat çeken Güldür Güldür Show da iddialı bir ekip kurmuş; Sagopa Kajmer Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, SadettinT eksoy İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan...

