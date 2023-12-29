Yılbaşı geceniz hüsranla sonuçlanmasın. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
Yılbaşı geceniz hüsranla sonuçlanmasın. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Pazar günü gece yeni yıla merhaba diyeceğiz. Bu süreçte yılbaşına sağlıklı girmeye yönelik uzmanlardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Özenle hazırlanmış, birbirinden lezzetli yemeklerin yer aldığı yılbaşı sofralarında yeni yılı sevdiklerimizle karşılamaya sayılı günler kaldığı biliniyor.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, yeme içme konusunda aşırıya kaçılabilecek özel günlerden biri olan yılbaşında sağlık sorunları yaşanmaması adına beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, öncelikle sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sadece özel günlerde değil, sürekli olarak dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, yılbaşı sofralarında genel olarak sağlıklı bir beslenme için tavsiyelerini şu şekilde açıkladı:

-Sebzeleri ihmal etmeyin

-Dengeli beslenin

-Ölçülü alkol tüketin

-Atıştırmalıklara dikkat

-Bol su tüketin

-Yürüyüş yapılmalı

-Yeni yılın ilk günü

-Yavaş yiyin

-Porsiyon kontrolü yapın

-Proteine yer verin

-Tatlı tüketimine dikkat

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