Gülse Birsel efsane dizisi hakkında konuştu. Avrupa Yakası'nı neden bitirdiğini açıkladı

Katıldığı programda yeni projelerinden bahseden Gülse Birsel, aynı zamanda televizyonun efsane yapımlarından Avrupa Yakası'nın neden bittiğine dair soruya da yanıt verdi. İşte Gülse Birsel'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Bir dönemin popüler dizisi olan ‘Avrupa Yakası’na ilişkin sorulara yanıt veren Gülse Birsel, “Avrupa Yakası’nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190’ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; ‘Artık Burhan Altıntop’a, Aslı’ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanlıyla şerefiyle…Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

'KİMSE SEYRETMEZ' DENMİŞ

Birsel sözlerinin devamında ise, “Plato Film, laf arasında sen bize bir dizi yaz demişti. Ben yazayım dedim ve yazdım. Sonrasında Sinan Çetin’de onu unutmuş. Diziyi kanala götürdük. atv baktı dedi ki; ‘Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çok AB grubu bir iş. Çok tatlı bir iş, biz seyrederiz ama seyircimiz seyretmez’ dediler. Sonra ‘Senin güzel hatırın için 7-8 bölüm gidelim zaten yaz gelecek, koyalım bakalım belki seyreden olur’ dendi. Hemen birinci bölümden birinci olduk” dedi.

BİRSEL'İN CUMHURBAŞKANI PROFİLİ ŞÖYLE

“Cumhurbaşkanı adayın nasıl biri?” sorusuna yanıt veren Gülse Birsel, “Hep aynı şeyleri istiyoruz galiba. Cumhurbaşkanı adayının galiba çok önemli olmaması gereken bir ülke olmalı burası. Herkesin işinde uzman olup o alanın ona delege edilmesi, ekonomiyi çok iyi bilen birinin yönetmesi ve kültürü gibi. Cumhurbaşkanının biraz daha bir lider gibi ya da rolleri dağıtan insan gibi biri… Daha batıda olduğunu gibi sanki gerekiyor. Daha demokratik, daha çok kişinin kafa kafaya verip karar verdiği… Onun içinde benim cumhurbaşkanı adayım şöyle bir lider ve şöyle kararlar verecek de dememek lazım galiba. İdealimizde tabii ki daha çok kalifiye bir ekibin yöneteceği bir Türkiye var. Herhangi bir ülke için de öyle… Aynı zamanda çok da vatansever bir ekibin yöneteceği bir Türkiye var hayalimizde” şeklinde yanıt verdi.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNE DAİR KONUŞTU

Yeni filmi Yılbaşı Gecesi’nin tekrar tekrar seyredilebilecek bir film olduğunu belirten Birsel, “Bu bir tek evde geçen bir vodvil. Çok kalabalık bir kadronun koşuşturduğu bir vodvil. Hem yönetmenin hem oyuncuların hem de yazarın marifeti… Zannediyorum hiç seyirciyi sıkmadan, güldürerek, eğlendirerek ilginç bir hikâye anlattık. Bu film bence seyredenlerin kafasında bir cümle bir tat bırakacak. Güncel bir konu olacak. Tak siyasi diyemem ama ruh halimize dokunan bir cümlesi olacak” dedi.