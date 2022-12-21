21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gülse Birsel efsane dizisi hakkında konuştu. Avrupa Yakası'nı neden bitirdiğini açıkladı

Gülse Birsel efsane dizisi hakkında konuştu. Avrupa Yakası'nı neden bitirdiğini açıkladı

TV 100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu, oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel oldu. Birsel, Yılbaşı Gecesi adlı filminden bahsederken aynı zamanda Avrupa Yakası dizisine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Gülse Birsel, Cumhurbaşkanı profilini de tanımladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 01:30
Takip Et

Yılbaşı Gecesi filmini anlatan Gülse Birsel Avrupa Yakası dizisi hakkında da konuştu

Gülse Birsel efsane dizisi hakkında konuştu. Avrupa Yakası'nı neden bitirdiğini açıkladı
+
Aa
-

Katıldığı programda yeni projelerinden bahseden Gülse Birsel, aynı zamanda televizyonun efsane yapımlarından Avrupa Yakası'nın neden bittiğine dair soruya da yanıt verdi. İşte Gülse Birsel'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Bir dönemin popüler dizisi olan ‘Avrupa Yakası’na ilişkin sorulara yanıt veren Gülse Birsel, “Avrupa Yakası’nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190’ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; ‘Artık Burhan Altıntop’a, Aslı’ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanlıyla şerefiyle…Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

'KİMSE SEYRETMEZ' DENMİŞ

Birsel sözlerinin devamında ise, “Plato Film, laf arasında sen bize bir dizi yaz demişti. Ben yazayım dedim ve yazdım. Sonrasında Sinan Çetin’de onu unutmuş. Diziyi kanala götürdük. atv baktı dedi ki; ‘Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çok AB grubu bir iş. Çok tatlı bir iş, biz seyrederiz ama seyircimiz seyretmez’ dediler. Sonra ‘Senin güzel hatırın için 7-8 bölüm gidelim zaten yaz gelecek, koyalım bakalım belki seyreden olur’ dendi. Hemen birinci bölümden birinci olduk” dedi.

BİRSEL'İN CUMHURBAŞKANI PROFİLİ ŞÖYLE

“Cumhurbaşkanı adayın nasıl biri?” sorusuna yanıt veren Gülse Birsel, “Hep aynı şeyleri istiyoruz galiba. Cumhurbaşkanı adayının galiba çok önemli olmaması gereken bir ülke olmalı burası. Herkesin işinde uzman olup o alanın ona delege edilmesi, ekonomiyi çok iyi bilen birinin yönetmesi ve kültürü gibi. Cumhurbaşkanının biraz daha bir lider gibi ya da rolleri dağıtan insan gibi biri… Daha batıda olduğunu gibi sanki gerekiyor. Daha demokratik, daha çok kişinin kafa kafaya verip karar verdiği… Onun içinde benim cumhurbaşkanı adayım şöyle bir lider ve şöyle kararlar verecek de dememek lazım galiba. İdealimizde tabii ki daha çok kalifiye bir ekibin yöneteceği bir Türkiye var. Herhangi bir ülke için de öyle… Aynı zamanda çok da vatansever bir ekibin yöneteceği bir Türkiye var hayalimizde” şeklinde yanıt verdi.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNE DAİR KONUŞTU

Yeni filmi Yılbaşı Gecesi’nin tekrar tekrar seyredilebilecek bir film olduğunu belirten Birsel, “Bu bir tek evde geçen bir vodvil. Çok kalabalık bir kadronun koşuşturduğu bir vodvil. Hem yönetmenin hem oyuncuların hem de yazarın marifeti… Zannediyorum hiç seyirciyi sıkmadan, güldürerek, eğlendirerek ilginç bir hikâye anlattık. Bu film bence seyredenlerin kafasında bir cümle bir tat bırakacak. Güncel bir konu olacak. Tak siyasi diyemem ama ruh halimize dokunan bir cümlesi olacak” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
2
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
3
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿'O Ses Türkiye Yılbaşı’ özel gecesine katılacak isimler belli oldu. Birbirinden ünlü isimler listede
6
﻿'O Ses Türkiye Yılbaşı’ özel gecesine katılacak isimler belli oldu. Birbirinden ünlü isimler listede
﻿'O Ses Türkiye Yılbaşı’ özel gecesine katılacak isimler belli oldu. Birbirinden ünlü isimler listede
﻿İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
7
﻿İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
﻿İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
﻿İran'a göre olayların sorumlusu ABD
﻿İran'a göre olayların sorumlusu ABD
﻿İran'a göre olayların sorumlusu ABD
﻿Köpeğe çarpmamak için takla attı
﻿Köpeğe çarpmamak için takla attı
﻿Köpeğe çarpmamak için takla attı
﻿Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
﻿Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
﻿Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
﻿Musk: Hükümet ‘sansür’ için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi
﻿Musk: Hükümet ‘sansür’ için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi
﻿Musk: Hükümet ‘sansür’ için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.