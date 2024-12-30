Yılbaşı gecesi hastanelik olmayın... Uzmanlar tek tek uyardı!

Yılbaşı gecesi için uzman isimlerde uyarılar gelmeye başladı. Uzman Diyetisyen Betül Merd, zengin proteinli yemekler ve gazlı yerine daha soft içeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yılbaşında aşırı, ağır ve yağlı yiyecekler tüketilmesinin mide ve kalp - damar hastalıklarına neden olabileceği de geçmiş dönemlerde uzmanlar tarafından belirtmişti. Hele ki kronik bir hastalık varsa fazla yemekten kaçınılması gerekiyor, yoksa hastanelik edebileceği de uzmanlar tarafından aktarılıyor.

DENGEYİ YAKALAMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzman Diyetisyen Betül Merd; vatandaşların yılbaşı için kendilerine birçok soru yönelttiklerini ancak, dengeyi korumak kaydıyla o güne özel herhangi bir yasaklamanın olmasına gerek duymadıklarını söyledi. Yılbaşında dengeyi sağlamak gerektiğini kaydeden Merd şunları söyledi:

"Yılbaşı hazırlıkları yapılmaya başlandı. Danışanlarımız da "yılbaşında nasıl beslenmeliyiz', "yasak olacak mı', "dengeliyi nasıl koruyacağız', "yediklerimiz bize kilo olarak dönecek mi" şeklinde sorularla geliyorlar. Yılbaşında yasaklama yapmıyorum, yılbaşını yılbaşı gibi yaşayabilirsiniz. Çünkü senede bir defa olan bir şey olduğu için kısıtlamalar yaparak değil de dengeyi yakaladığımız sürece sıkıntı yok diyoruz. Dengeyi yakalamak için önerimiz; sabah kahvaltıda yumurtasını, peynirini, zeytinini yiyerek güne başlarsa; ekmek yemeyerek oradaki karbonhidrat hakkını akşam kullanacak şekilde değerlendirirse çok güzel olur. Ara öğünlerde de süt, yoğurt, ayran gibi şeyler tercih etsinler istiyoruz. Hem kalsiyum almış olurlar, hem de ara öğün yaptıkları zaman kan şekeri dalgalanmaları olmaz. Akşam zengin bir sofraya oturdukları zaman her şeyden yeme ihtiyacı duymamış olacaklar" dedi.

"HİNDİ DOLMASI TÜKETİMİNDE BİR SAKINCA YOK"

Protein bakımından zengin olan hindi dolmasının tüketiminde bir sakınca olmadığını ancak gazlı içecekler yerine daha soft içeceklerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzman diyetisyen Betül Merd, "Akşam için de önerimiz protein kaynağı tercih edilirse çok güzel olur. Genelde hindi dolması tüketiliyor, güzel bir protein kaynağıdır. İçerisinde zenginleştirilmiş pirinç kullanılıyor. Onun tüketiminde de herhangi bir sakınca yok. Miktar aşılmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. Gazlı içeceklerde de miktarı aşmayıp daha soft içecekler tercih edilirse bize sıkıntı olarak dönmemiş olacak" ifadelerini kullandı.