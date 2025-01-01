Yılbaşı geçesi kepçe ile define arayan 4 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılbaşı geçesi kepçe ile define arayan 4 kişi yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma, yılbaşı gecesi kepçe ile define arayan zanlıları suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken jandarma kepçeyi yediemin deposu otoparkına çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında yılbaşı gecesi define ve tarihi eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yapan ve Balıkesir'den geldikleri öğrenilen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından gece baskınında kıskıvrak yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, önleyici kolluk görevini icra eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiindeki yol kenarında 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada kepçe ile kazı yapan 4 kişinin Balıkesir'den geldiğini belirledi. Suç aletleri ile yakalanan şüpheliler Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29), jandarmaya götürüldü.

Jandarmaya götürülen 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kaçak kazıda kullanılan kepçe ise yediemin deposu otoparkına çekildi. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet cep telefonu ise inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.

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