Yılbaşı gecesi ölüm satacaklardı. 50 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde imal ettikleri çeşitli alkollü içecekleri yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye çalışan 50 kişi yakalandı. Polis yaptıkları aramada binlerce ton etil alkol ele geçirdi. Kaçak alkol bugüne kadar onlarca can almıştı.

KAYNAK: AA
Yılbaşı gecesi ölüm satacaklardı. 50 kişi gözaltına alındı

AA ve İHA'nın haberlerine göre, alkollü içeceklerin fiyatının çok yüksek olması yılbaşı gibi özel günlerde bir kaç kadeh içmek isteyenleri de arayışlara yönlendiriyor.

Merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen ucuz içkilerden tüketenler bazen hayatlarını kaybetti bazen de görme yeteneklerinden oldu.

Vergi kaybına da neden olan kaçak içkilere karşı yılbaşı öncesi polis aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçti.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, kapaklama makinesi, 8 su motoru, 640 içki kiti, alkolmetre, 12 alkol dolum makinesi, 2 ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ile suç naklinde kullanılan 10 araca da el konuldu.

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