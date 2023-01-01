Bir yılbaşı klasiği. Kavgada kemerler havada uçuştu

Yılbaşı gecesi sokaklar olaylı geçti. Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki trende, dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini tekme ve yumruklarla darbettiler.
KEMERLE SALDIRDI
Kavga sırasında bir kişinin kemerle saldırması dikkat çekti. Bir süre trende kavga eden gruptan bazılarının inmesiyle kavga sona erdi. Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
ORTAKÖY’DE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Beşiktaş Ortaköy'de de iki grup, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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