1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir yılbaşı klasiği. Kavgada kemerler havada uçuştu

Bir yılbaşı klasiği. Kavgada kemerler havada uçuştu

Yılbaşı gecesi Ortaköy ve Yenikapı Metro’da iki grup arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:30
Takip Et

Yılbaşı gecesi Ortaköy ve Yenikapı Metro’da kavga çıktı

Bir yılbaşı klasiği. Kavgada kemerler havada uçuştu
+
Aa
-

Yılbaşı gecesi sokaklar olaylı geçti. Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki trende, dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini tekme ve yumruklarla darbettiler.

KEMERLE SALDIRDI

Kavga sırasında bir kişinin kemerle saldırması dikkat çekti. Bir süre trende kavga eden gruptan bazılarının inmesiyle kavga sona erdi. Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

ORTAKÖY’DE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Beşiktaş Ortaköy'de de iki grup, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
2
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
3
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
4
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Van’da deprem
﻿Van’da deprem
﻿Van’da deprem
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi 
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi 
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi 
﻿Tarihte bugün 1 Ocak
﻿Tarihte bugün 1 Ocak
﻿Tarihte bugün 1 Ocak
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.