Yılbaşı gecesi TV kanallarında ne var? Ekonomiden onlarda nasibini aldı

Yılbaşı özel programları ve televizyon show'ları, düşük bütçeli yapımlar ve daha az ünlü katılımcılarla izleyicileri karşılayacak.

Eskiden yılbaşı gecelerinde birbirinden özel programlarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, bu yıl ekonomi nedeniyle televizyon kanallarının reklam gelirlerinde düşüş olması dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2024 yılı yayın programı geçtiğimiz yıllar göre çok zayıf.

31 ARALIK AKŞAMI TV'DE NE VAR?

Kanal D, yılbaşı gecesi Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un yer alacağı "Şarkılar Bizi Söyler" programını ekrana gelecek. Ancak bu yıl program, konuksuz olacak.

Star TV’de ise Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu “Alice Müzikali”ni ilk kez televizyon ekranlarında yayınlayacak.

ATV, yılbaşı gecesinde ise Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması ekranlarda yer alacak.

SHOW TV'DE GÜLDÜR GÜLDÜR VAR

Show TV, yılbaşı gecesi BKM'nin fenomen eğlence programı “Güldür Güldür Show”'un eski skeçlerinden oluşan özel bir kolaj yayınlayacak.

TV8'E KONUK YAĞACAK

TV8'in "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı, programında adeta konuk yağmuru yaşanacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan, Ezgi Mola gibi ünlü jüri üyeleri, Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal-Barış Yurtçu gibi isimlerin performanslarını değerlendirecek.