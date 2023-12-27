Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi yemeği her sene yeni yıl yaklaşırken en çok aranan yemek tarifleri arasında yer alıyor. Yılbaşında hindi yemeği yapmak isteyenler için tarifini sizler için derledik. Peki, yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?

Yılbaşında yapılan hindi yemekleri dünyanın pek çok ülkesinde her yıl yılbaşı sofralarını süslüyor. Evinizde kolaylıkla yılbaşı hindisi yapabilirsiniz. Peki, yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?

İşte yılbaşı hindisi tarifi..

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL YAPILIR?

- 1 Adet orta boy hindi

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı bal

- 3 diş ezilmiş sarımsak

- Yarım tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 yemek aşığı bal

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 adet haşlanmış mısır

- 9 adet bebek patates

- 9 adet Brüksel lahanası

- 9 adet küçük brokoli

- 1 adet mor soğan

- 1 adet havuç

- 2 yemek kaşığı tuzu azaltılmış soya sosu

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YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ NEDİR?

Bir kaseye koyduğunuz tereyağının üzerine iki yemek kaşığı bal ekleyin. Daha sonra aynı kaseye tuz, karabiber, ezilmiş sarımsak ve kekik ekleyin. Bu karışımı hindinin her yerine sürün.

Hindinin butlarını ip ile bağlayın ve fırın poşetine koyun. Önceden ısıttığınız fırında hindiyi 3 saat pişirin.

Bir kasede soya sosu ile bir tatlı kaşığı tereyağını karıştırın ve sebzelerle harmanlayın. Bu şekilde sebzeleri de 1 saat pişirin.

Sebzeleri daha sonra sebzelerin içine yerleştirin.

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