Yılbaşı öncesi 81 ilde gıda ve alkol denetimi

Ankara’da denetimler, 320 kişiden oluşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi tarafından gerçekleştirildi. Başkentin çeşitli yerlerinde kuru yemiş, unlu mamul, beyaz et, alkollü ve alkolsüz içecek satan ve toplu tüketim yapan restoranlar incelendi. Bazı işletmelerden ürün numunesi alındı. Numuneler laboratuvarda test edilmek üzere gönderildi. Ürünlerin bandrol ve fatura durumları da denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlar, fiziksel şartlar, ürünlerin izlenebilirlik, kaynak, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri gibi Gıda Mevzuatı’na uygunluğunun kontrol edildiğini belirtti. Korkmaz, ayrıca ürünlerin son içeriğini denetlemek için numune aldıklarını da sözlerine ekledi.

"30,6 MİLYON TL CEZA KESİLDİ"

Korkmaz, 12 Eylül’den beri Ankara’da 30 bin, yıl boyunca da 103 bin civarında denetim yaptıklarını, bu denetimler sonucunda 6 bin 400 civarında uygunsuzluk bulduklarını ifade etti. Denetimler sırasında, ürünlerden alınan 3 bin 750’ye yakın numunenin bakanlık yetkili laboratuvarlarında analiz edildiğini ve bunların 320 civarında uygunsuz çıktığını anlattı.

Korkmaz, “Genel olarak baktığımızda hem işletmelerin şartlarına hem de numunelerin sonuçlarına göre ilimizde 30,6 milyon TL tutarında işletmelere idari ceza kesildi. Bunun yanında 33 işletme hakkında da adli işlem başlatıldı. Denetimler etkili ve hızlı bir şekilde sürdürülecek. Sık sık dile getiriyoruz en büyük denetçi aslında tüketicidir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimleri biz aralıksız yapıyoruz. Fakat tüketicilerimizin bize ilettikleri talepler de bizim için çok değerlidir. Tüketiciler satış veya tüketim noktalarında herhangi bir alışverişte bir problem yaşadıkları zaman bu talebi ALO 174 hattına ya da müdürlüklerimize iletirlerse seviniriz. İlgili gıda kontrol görevlisi, hemen gidip gerekli yerde denetim yapar ve numune alır” dedi.