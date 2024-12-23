Yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi! 310 litre ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi! 310 litre ele geçirildi

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı, 310 litre sahte alkol ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınırken, 4 bin 886 adet sentetik hap, 2 bin 287 gram kubar esrar ve 310 litre sahte alkol ele geçirildi.

Mülki sınırlar içinde yer alan 9 ilçede Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi ve Manyas ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 17 kaçakçılık ve organize suç olayı ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheliye ait ev ve eklentileriyle kullandıkları araçlara yönelik arama yapıldı. Aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 4 bin 886 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 287 gram kubar esrar, 185 gram kenevir tohumu, 9 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 litre kimyasal bitki besini, 4 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 310 litre sahte alkol, 2 adet eski eser, 2 adet kazı malzemesi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 24 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi! 310 litre ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi! 310 litre ele geçirildi

Son Haberler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı