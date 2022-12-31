Büyük ikramiyenin 200 Milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün saat 12.30'da başladı. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı.

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı, 200 milyon liralık dev ikramiyenin vurduğu şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiye 6530303 numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre amorti kazanan numaralar ise 0 ve 6 oldu.

Amorti kazanan numaralar: 0,6

Büyük ikramiye şanslı numaraları: 6, 5, 3, 0, 3, 0, 3

Büyük ikramiye, 4 çeyrek bilete isabet etti.

Dört talihlinin hangi il ve ilçelerden bilet aldığı da belirlendi. Piyango, Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Milli Piyango'nun online sitesinden bilet alan bir vatandaşlara vurdu.