Yılbaşı sofranıza renk ve sağlık katacak bir içecek tarifi...

Saatler sonra yeni bir yıla gireceğiz. Hemen herkes evlerinde hazırladıkları yiyecek ve içecekleri şimdiden hazırlamaya başladı. İşte bu da ev yapımı efis bir limonata tarifi...

Kimileri ekşi tatlardan pek haz etmez. Birazdan okuyacağınız tarif ise hafif tatlı bir limonata tarifidir. Tüketildiğinde yeni yıla mutlu girmeniz dileğiyle işte o tatlı ve renkli limonata tarifi:

MALZEMELER

2 limonun suyu.

1 limon kabuğu rendesi.

1 çorba kaşığı bal.

1 dilim karpuz.

1 orta boy elma.

4 bardak su.



HAZIRLANIŞI

Suyun dışındaki tüm ürünleri blenderden geçirin,

Elde ettiğiniz karışımı ince tülbenten geçirip süzün,

Suyla karıştırıp servis edin...

Yeni yılınız sağlık, mutluluk, başarı ve şans getirsin...