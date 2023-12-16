Yılbaşı süslerini 'kaldırın' tebligatı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı süslerini 'kaldırın' tebligatı
AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte bir kafede yapılan yılbaşı süslemelerinin kaldırılması için tebligat gönderdi. Sosyal medyada artan tepkiler üzerine belediye geri adım attı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İlkadım İlçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine gönderdiği tebligatta, dükkanların izinsiz olarak süslenen camlarını 3 gün içinde kaldırmalarını istedi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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“4 SENEDİR YILBAŞI SÜSLEMESİ YAPIYORUZ”

Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflara gönderilen tebligatta, dükkanların camlarına yapılan süslemelerin kaldırılması için üç günlük bir süre tanındığı bildirildi. Avukat Deniz Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzenimin Ordu'da kafesi var. Her özel günde ayrı bir konsept ile Ordu'nun görüntüsünü güzelleştiriyorlar, 4 senedir de her yılbaşı süsleme yapıyorlar. Bu sene yılbaşı süslerinin kaldırılması için ihtar gönderilmiş" dedi.

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Tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararına İstinaden; Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesinde faaliyet gösteren işyerinizin dış cephesinde izinsiz olarak yapmış olduğunuz süslemelerinizi 3 (üç) gün içerisinde kaldırmanız, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı hususu tarafınıza tebliğ olur.”

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, GERİ ADIM ATILDI

Avukat Akbıyık, geri adım atıldığını paylaştı. Akbıyık şunları dedi:

"Az önce tüm işletmelere zabıtalar gelip ihtarları geri toplamışlar, yetkililer "izin vermeye" karar vermiş. Gerçekten size ve sosyal medyanın iyiye kullanıldığında yarattığı güce bayılıyorum! İtünün yılbaşı ağacı önünde nöbet bekler gibi hissettim, susmadığımızda geri adım atıyorlar, atacaklar. Olay hiçbir zaman tek bir ağaçtan ibaret olmadı."

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