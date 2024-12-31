Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşı öncesi güvenliği sağlamak ve kaçak alkol satışının önüne geçmek için geniş çaplı denetimler yapıldı.

Didim'de yılbaşı süresince halkın sağlığı ve güvenliğinin korunması için yılbaşı öncesi güvenliği sağlamak ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortaklaşa olarak alkollü içki tüketimi ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, alkol satış izinleri ve ürünlerin etiket bilgileri detaylı bir şekilde incelendi.

Yetkililer, denetimlerin yılbaşı sürecinde artarak devam edeceğini ve halkın sağlığına zarar verebilecek kaçak alkollerin satışına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında alkollü içki satışı denetlendi

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