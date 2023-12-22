Yılbaşının olmazsa olmazı Hindinin fiyatı cep yakıyor

Kötü giden ekonomi sofralarda sudan tuza kadar her şeyin fiyatını etkilemeye devam ediyor. Yılbaşının gelmesi ile kurulacak olan yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan Hindinin fiyatı cep yakıyor.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 16 senedir Hindi yetiştiren Muzaffer Çetin, artan ve cep yakan fiyatlara rağmen kendisine gelen siparişlerden memnun olduğunu belirtti.

Geçen sene kilogram fiyatının 100 lira olduğunu söyleyen Çetin, artan maliyetler nedeni ile bu sene Hindinin kilogram fiyatının 350 olduğunu söyledi.

Çiftliğinde 4 bin 500 adet Hindi olduğunu belirten Çetin, gelen siparişler sonucunda 3 bin 500 hindinin satıldığını söyledi.

Önceki sene ellerinde 5 bin hindi olduğunu söyleyen Çetin, bu sene daha da fazla Hindi üretmek istediklerini ama koşulları nedeni ile ancak 4 bin 500 tane üretebildiklerini söyledi.

HİNDİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Muzaffer Çetin yılbaşı için Hindi satın almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde açıkladı: “Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip, altına bakacak. Hindinin kanat altını çevireceksin, sarı yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması, lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur”