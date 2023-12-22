Yılbaşının olmazsa olmazı Hindinin fiyatı cep yakıyor

Kaynak: DHA
Yılbaşının olmazsa olmazı Hindinin fiyatı cep yakıyor
Yılbaşlarının olmazsa olmaz yemeklerinden olan Hindi’nin fiyatı cep yakıyor. Tekirdağ’da hindi çiftliği olan Muzaffer Çetin, elinde olan 4 bin 500 hindi için İstanbul başta olmak üzere siparişlerin geldiğini, geçen seneye göre fiyatların arttığını fakat bu durumun maliyetler ile orantılı olduğunu belirtti.

Kötü giden ekonomi sofralarda sudan tuza kadar her şeyin fiyatını etkilemeye devam ediyor. Yılbaşının gelmesi ile kurulacak olan yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan Hindinin fiyatı cep yakıyor.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 16 senedir Hindi yetiştiren Muzaffer Çetin, artan ve cep yakan fiyatlara rağmen kendisine gelen siparişlerden memnun olduğunu belirtti.

Geçen sene kilogram fiyatının 100 lira olduğunu söyleyen Çetin, artan maliyetler nedeni ile bu sene Hindinin kilogram fiyatının 350 olduğunu söyledi.

Çiftliğinde 4 bin 500 adet Hindi olduğunu belirten Çetin, gelen siparişler sonucunda 3 bin 500 hindinin satıldığını söyledi.

Önceki sene ellerinde 5 bin hindi olduğunu söyleyen Çetin, bu sene daha da fazla Hindi üretmek istediklerini ama koşulları nedeni ile ancak 4 bin 500 tane üretebildiklerini söyledi.

HİNDİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Muzaffer Çetin yılbaşı için Hindi satın almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde açıkladı: “Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip, altına bakacak. Hindinin kanat altını çevireceksin, sarı yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması, lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur”

yilbasi-hindisinin-kilosu-350-lira-8825-dhaphoto1.jpg

yilbasi-hindisinin-kilosu-350-lira-8825-dhaphoto2.jpg

yilbasi-hindisinin-kilosu-350-lira-8825-dhaphoto3.jpg

yilbasi-hindisinin-kilosu-350-lira-8825-dhaphoto6.jpg

Son Haberler
SSK ve Bağkur emeklisi o zammı garantiledi 'Yeni maaşlar tek tek hesaplandı Ekonomi
SSK ve Bağkur emeklisi o zammı garantiledi 'Yeni maaşlar tek tek hesaplandı
İstanbul'daki görünmeyen tehlike görünür hale geldi. Profesörden kritik maske uyarısı Sağlık
İstanbul'daki görünmeyen tehlike görünür hale geldi. Profesörden kritik maske uyarısı
Süper Lig ekibine transfer yasağı Spor
Süper Lig ekibine transfer yasağı
Ukrayna Almanya’da yaşayan vatandaşlarını da askere çağıracak Dünya
Ukrayna Almanya’da yaşayan vatandaşlarını da askere çağıracak
Zafer Partisi Kars ve Iğdır’da DEM'e (HDP) karşı kimi destekleyeceğini açıkladı Gündem
Zafer Partisi Kars ve Iğdır’da DEM'e (HDP) karşı kimi destekleyeceğini açıkladı
Ödemeler bugün hesaplara yatacak! Bakanlıktan açıklama geldi Ekonomi
Ödemeler bugün hesaplara yatacak! Bakanlıktan açıklama geldi
Tarikat sevdalısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atayacağı öğretmenler belli oldu Gündem
Tarikat sevdalısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atayacağı öğretmenler belli oldu