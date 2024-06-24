Yılda 2-3 kez hasat ediliyor. Kurutulup satılıyor

Doğu Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Etiyopya, coğrafi yapısı ve iklim koşulları sayesinde dünya genelinde popülerliği hızla artan kahvenin önemli üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde yılda iki ila üç kez hasat edilen kahve meyvelerinin çekirdekleri ayrıştırılıp kurutularak çeşitli şirketlere satılıyor. Çeşidine ve kalitesine göre kavrulan kahve çekirdeklerinin bir kısmı Türk kahvesi, filtre kahve ve espresso olarak yurt içindeki işletmelere sunulurken, diğerleri ise ihracatçı firmalar aracılığıyla dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

110 milyonu aşan genç nüfusu ve geniş tarım alanları ile Etiyopya'da pek çok köy, geçim kaynağı olarak kahve üretimine bel bağlamış durumda. Kahvenin ekiminden hasadına kadar süren süreçte kimyasal gübre ve ilaç kullanılmaması, Etiyopya kahvesini organik ve bu nedenle daha tercih edilir kılıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANIYOR

Kahve üreticilerinin büyük bir kısmı, kalitesi ve aroması ile tanınan Harar bölgesinde yetişen kahveleri temin edebilmek için köylerle sözleşmeli tarım anlaşmaları yapıyor. Köylüler, yılın belirli dönemlerinde kahve meyvesi üretimi ve hasadı yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sabah erken saatlerde bahçelere giden köylüler, ağaç ve toprak bakımı ile meşgul oluyor. Olgunlaşan meyveler elle toplanarak köylerde çekirdeklerinden ayrılıyor, kurutuluyor ve şirketlere gönderiliyor. Her yıl tonlarca kahve ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

TÜRKİYE’DEN TEMİN EDİLİYOR

Etiyopya'daki birçok firma, kahve öğütme makinelerini Türkiye'den temin ediyor. Ülkede faaliyet gösteren onlarca kahve markası, ürettikleri ürünleri başta Türkiye, Dubai ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelindeki işletmelere pazarlıyor.

“BÜYÜK BİR KISMI İHRAÇ EDİLİYOR”

Harar bölgesinin önemli kahve üreticilerinden Afandy İsmail, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin geleneğini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Babasının da yıllarca kahve üretimi yaptığını söyleyen İsmail, son yıllarda kahveye olan ilginin artmasıyla üretim alanlarının genişlediğini ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan köylerinde 10 dönümlük arazide organik olarak ürettikleri kahve meyvelerinin aroması, lezzeti ve kalitesiyle büyük beğeni topladığını belirten İsmail, "Ürettiğimiz kahveler, dünyadaki en kaliteli kahvelerden biri. İklim elverdiği sürece yılda üç kez hasat yapabiliyoruz. Yedi yıldır bu işi yapıyorum ve yılda 3,5-4 ton ürün elde ediyorum. Üretimimizin büyük bir kısmı ihraç ediliyor" diye konuştu.