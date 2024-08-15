Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde resmi olarak 5 Ağustos tarihinde toplanmaya başlanırken, fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için kullandığı patozların mesaisi devam ediyor.

Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen sene 2 bin TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 3 bin 500 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

"SAATLİK ÜCRETİMİZ 3 BİN 500 TL"

Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, yeni başlayan sezon ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Sahil kesimlerindeki işlerinin 10 güne kadar biteceğine değinen Çağan, “Sahil kesimi yaklaşık 20 gün sürüyor, sonraki süreçte orta ve yüksek kesimlere gidiyoruz. Bir 20 gün kadar da orası sürüyor, yani toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Yeri geliyor gece sabahlara kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 3 bin 500 TL'den' de çalışıyoruz” diye konuştu.

"BENİM 20-30 TON CİVARINDA FINDIĞIM OLUYOR"

Fındık üreticisi Mustafa Yıldırım, fındık hasadına devam ettiklerini, toplanan fındıkları ise patoz işleminden geçirdiklerini aktardı. Yıldırım, “Kokarca Ordu'da fındığa yüzde 20 civarında zarar verdi. Bakalım bizim fındığımız nasıl olacak. Fındık hasadı ve patoz işleri zor, işçi ücretleri de yüksek. fındığın yüzde 80'i işçiliğe gidiyor. Benim 20-30 ton civarında fındığım oluyor” dedi.

"SÜRECİ KOMPLE 2-3 HAFTA SÜRÜYOR"

Hasadını yaptıkları fındıklarını patoza veren Mustafa Yıldırım, güneşin altında saatlerce patoz için çalıştıklarını ifade etti. Yıldırım, “Süreci komple 2-3 hafta sürüyor. Burada kurutuyoruz, sonra patoz işlemi ve tane olarak da kurutuyoruz. Sonrasında da inşallah satılacak" açıklamasında bulundu.