Yıldırım arpa ve buğday tarlasını yaktı

Kaynak: İHA
Yıldırım arpa ve buğday tarlasını yaktı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, düşen yıldırım arpa ve buğday ekili tarlada yangına neden oldu. Yüzlerce dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu.

Sarıbalta ile Akçapınar köyleri arasındaki Saki mevkiinde arpa ve buğday ekili araziye yıldrırım düştü. Düşen yıldırım yangın çıkmasına neden oldu.

Şiddetli fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, köylüler de yangın yerinin çevresini traktöre bağladıkları pullukla sürerek daha da geniş alana yayılmasını engelledi.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yüzlerce dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu.

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