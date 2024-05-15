Yıldırım Denizlispor'un başına geçti

Yeşil-siyahlıların EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulunda başkanlığa tek aday olan Ahmet Yalın Yıldırım seçildi.

Mehmet Uz'un göreve yeniden talip olmadığı kulübün toplam borcu 430 milyon TL olarak açıklandı. Denizlispor'un Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Metin, Ali İnceören, Cemal Işık, Erdoğan Koçdemir, Fatih Veli Harktı, Güray Özkan, İlhan Üşür, Muhammet Kaplan, Murat Saylan, Nevzat Yılmaz, Volkan Gürsoy, Omay Kaan Aktürk, Ali Yörümez ve Yılmaz Karakurt.