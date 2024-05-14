Yıldırım korucuyu şehit düşürdü

Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
Korucu Şeylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan Şeylan'ın yakınları hastaneye akın etti.
İçişleri Bakanlığı şehit haberini şöyle duyurdu:
"Van İlimizin Çatak İlçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."