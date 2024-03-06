Yıldırım uçağı böyle çarptı. Havada korkulu anlar

Havada yıldırım tehlikesi...Air Canada'nın Vancouver Havalimanı'ndan kalkan Boeing 777 tipi uçağa tırmanma sırasında yıldırım çarptı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Londra'ya gidecek Boeing 777 tipi yolcu uçağına yıldırım çarpması korku yaratsa da uçak hiçbir şey olmandan yoluna devam etti. Uçağın Londra'ya sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Çarpma anını yolcuların hissedip hissetmediğinin bilinmediği açıklandı.Olayda yaralanan olmadı. Peki yıldırım çarptığında uçağı ne koruyor?

UÇAKLARIN KORUYUCUSU FARADAY KAFESİ

Gökyüzünde uçakları, 1836 yılında fizikçi Michael Faraday'ın bulduğu basit bir fizik sistemiyle koruyor. Adı da "Faraday Kafesi". Temel prensip, kapalı bir iletken kutunun dışarıdan gelen güçlü elektriksel etkilerden iç kısmını muhafaza etmesi

Uçaklara çoğunlukla alçalma veya tırmanışta yıldırım isabet edıyor. Dış kısmı alüminyum gibi iletken maddelerle kaplanan uçakların gövdesi faraday kafesi olarak bilinen yöntemle enerji dağıtılıyor, deşarj püskülleriyle atmosfere bırakılıyor. Yıldırımlar, uçağa genelde burun ya da kanat ucu gibi sivri kısımlardan isabet eder.