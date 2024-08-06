Yıldırımın isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yıldırımın isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk öldü

Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırımın isabet eden 15 yaşındaki Okan Baran, yaşamını yitirdi.

Ardahan'ın Damal ilçesi Seyitören köyünde dün saat 18.00 sıralarında inek otlatan Okan Baran'a, sağanak sonrası yıldırım isabet etti.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken, ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Baran, ambulansla kaldırıldığı Damal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Selvinaz- Allahverdi Baran çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Okan Baran'ın ölüm haberini, sosyal medya hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Çamlıyurt, "İlçemiz Seyitören köyünden Allahverdi Baran'ın oğlu Okan Baran yıldırım çarpması sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Okan'ı kaybetmemizin üzüntüsü tüm ilçe sakinlerini derinden yaraladı. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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