Yıldız futbolcu maç biter bitmez Galatasaray'ı sildi

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada bu kez Semih Güler (KK) 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. Dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 79. Dakikaka Gravillon (P) attı.
Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a karşısında yaşanan hezimet sonrası alınan farklı skor Galatasaray’da yüzleri güldürürken flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY'I SİLDİ
Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech’in sosyal medya hesabında kalan son Galatasaray paylaşımını da sildiği gözüktü. 31 yaşındaki futbolcunun bu hamle birlikte ayrılacağı dedikoduları ağırlık kazandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere ekibi Chelsea’den kiralanan ve daha sonrasında bonservisi alınan Hakim Ziyech Galatasaray formasıyla çıktığı 27 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.