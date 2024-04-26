Yıldız futbolcu yeşil sahalara geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcu yeşil sahalara geri döndü
Brezilyanın eski yıldız futbolcusu Romario, kramponlarını astıktan iki on yıl sonra yeşil sahalara geri döndü.

1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, genç oyuncularla birlikte çıktığı antreman maçında klasından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Maça hızlı başlayarak iki gol atan yıldız topçu izleyenlerden tam not aldı.

Brazil'yanın Rio de Janeiro temsilcisi América'nın başkanlığı görevinde bulunan Romario'nun takımında oğlu Romarinho da forma giyiyor. Bu yıl Rio eyaletinin ikinci lig şampiyonasında mücadele edecek olan América'nın antremanında genç takımla bir süre antreman yapan yıldız topçu "Buradaki en büyük hedefim oğlumla birlikte top oynamak. Birçok sporcu içten içe bunu arzular. Mesela LeBron James de gelecek yıl oğluyla oynamak istiyor. Rivaldo da bu şansı yakaladı. Ve ben de istiyorum" diye konuştu.

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