Yıldız futbolcunun ayağı feci şekilde kırıldı. O görüntülere kimse bakamadı

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında yaşanan korkunç bir sakatlık, futbolseverleri derinden etkiledi.

Nottingham Forest ile Bournemouth arasında oynanan maçta, ev sahibi takımın Brezilyalı futbolcusu Danilo, maçın henüz 7. dakikasında talihsiz bir olay yaşadı.

Rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sırasında dengesini kaybeden Danilo, yere ters bir şekilde düşerek ayak bileğini feci şekilde kırdı.

23 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu, acı içinde yerde kalırken, sağlık ekipleri hızla sahaya girerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Danilo, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu üzücü olay nedeniyle yaklaşık 8 dakika duran karşılaşma, 15. dakikada yeniden başladı.

Maçın geri kalanında her iki takım oyuncuları da bu talihsiz sakatlığın etkisi altında kaldı.

Danilo’nun sahalara ne zaman döneceği ise yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.