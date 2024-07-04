Yıldız Holding'de üst düzey atama

Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre, kurumsallaşma, yalınlaşma ve yerinden yönetim prensipleri doğrultusunda kurulan Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi'nde üst düzey bir atama gerçekleşti. Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer (CLO) görevini bundan sonra Ayşe Dirik yönetecek.

AYŞE DİRİK KİMDİR?

1999'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ayşe Dirik, kariyerine 2001'de Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde avukat olarak başladı.

Yüksek lisans eğitimini 2003 yılında London School of Economics and Political Science'da bitiren Ayşe Dirik, 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu'nda, 2006-2013 yılları arasında ise Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda avukat olarak çalıştı.

Ayşe Dirik, Yıldız Holding'deki yeni görevi öncesinde Eczacıbaşı Holding'de sırasıyla hukuk danışmanı ve başhukuk müşaviri olarak yine üst seviyelerde görev almıştı.