Trabzonspor'da dev maç öncesi şoke eden gelişme. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor ile Al Sharjah kulübü Djaniny'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Oyuncu bu akşam maça çıkmadan yeni takımı ile sözleşme imzalamaya gidecek.

Djaniny'in Galatasaray maçında ilk 11'de olması bekleniyordu.