Yıldız oyuncu mahsur kaldı: Savaş Inter’i de vurdu

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Yıldız oyuncu mahsur kaldı: Savaş Inter’i de vurdu

FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'na hazırlanan Inter şok bir olayla sarsıldı. Inter’in İran’lı yıldızı Mehdi Taremi’nin ülkesinin İsrail’le süren savaşının ortasında mahsur kalmış durumda olduğu öğrenildi.

Inter forması giyen Mehdi Taremi tatili için gittiği ülkesi İran’da mahsur kaldı. La Gazzetta dello Sport'tun haberine göre, Tahran'da bulunan yıldız futbolcunun İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucunda ülkesinden çıkamadığı ve turnuvanın düzenleneceği ülke ABD'ye gidemediği kaydedildi.

İtalyan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mehdi Taremi’nin hala savaşın ortasında esir kaldığı ve mücadelelerin yapılacağı ABD’ye gidemeyeceği belirtildi. Ayrıca Inter kulübünün Taremi'nin can güvenliğinden endişe duyduğu iddia ediliyor.

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