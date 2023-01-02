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Galatasaray'a Dembele'den kötü haber

Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, gündemine Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi almıştı. Yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:09
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Yıldız oyuncudan flaş gelişme. Maliyeti çok yüksek

Galatasaray'a Dembele'den kötü haber
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Sezon başında Benfica'dan kadroya dahil edilen Seferovic'in performansından  memnun olmayan Galatasaray, Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele'yi listesine dahil etmişti. Yıldız futbolcunun isteği Galatasaray'ı şok etti. Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı. Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor. 

TRANSFERİN GÖZDESİ TORREİRA

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Serie A ekiplerinin radarında. Lazio, devre arasında Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalabilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor. Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira’yı kadrosunda görmek istiyor. Ancak yönetim, Okan Buruk’un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. 

OKAN BURUK'UN HEDEFİ AZİZ BEHİCH

Yabancı sınırı nedeniyle listenin üst sırasında ismi yazan Avustrayalı futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor. Daha önce ülkemizde Bursaspor, Başakşehir, Kayseri ve Giresun'da forma giyen, Süper Lig'i yakından tanıyan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin de takıma şampiyonluk yolunda katkı verebileceği düşünülerek yönetim ile teknik heyet Aziz Behich ismi üzerinde durmaya başladığı öğrenildi.

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