Yıldız oyuncunun 2 yaşındaki kızı havuzda boğuldu

NFL takımı Tampa Bay Buccaneers'in oyuncusu Shaquil Barrett'in 2 yaşındaki kızının havuza düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Yıldız oyuncunun 2 yaşındaki kızı havuzda boğuldu

Editör: Barış Atakan

Polis, Tampa Bay Buccaneers defans oyuncusu Shaquil Barrett'in 2 yaşındaki kızının Pazar günü ailenin Florida'daki evinde bir yüzme havuzunda boğulduğunu söyledi.

Tampa Polis Departmanı, memurların Tampa'daki bir Beach Park evine sabah 9:30'da çocuğun havuza düşmesi üzerine müdahale ettiğini söyledi. Yetkililer, çocuğun bir bölge hastanesine götürüldüğünü ancak hayata döndürülemediğini ve kısa süre sonra öldüğünün açıkladılar.

Polis, trajik bir kaza olduğunu ve herhangi bir kasıtın söz konusu olmadığını söyledi.

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