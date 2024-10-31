Yıldız rapçi soluğu mahkemede aldı

Megan Thee Stallion, Tory Lanez'in kendisini vurduğu olayla ilgili yanlış bilgi yayıldığı gerekçesiyle bir YouTuber ve sosyal medya fenomenine dava açtı. Rapçi, Milagro Gramz olarak bilinen Milagro Elizabeth Cooper'ın, Tory Lanez'in "ağızlığı ve kuklası" olduğunu iddia ediyor. Dava, Gramz'in kendisi hakkında "yalansal anlatımlar" üretmesini ve kamuya yönelik bir kampanya yürütmesini içeriyor.

Megan'ın avukatları, Gramz'in yaptığı iddiaların “kötülemek, küçük düşürmek, hakaret etmek ve yanlış beyanlar yaymak” amacı güttüğünü belirtiyor. Dava dosyasında, Gramz'in Megan'ı içeren bir pornografik “deepfake” video paylaştığı belirtiliyor. Megan’ın avukatları, bu hareketin Florida yasasını ihlal ettiğini savunuyor.

Megan’ın avukatları, "Yeter artık," diyerek durumu özetliyor. "Megan Pete, şiddet mağduru ve kadın haklarının savunucusu olarak, sanığın siber zorbalık kampanyasına daha fazla katlanamayacak." Dava ayrıca, Gramz'in siber taciz, kasıtlı duygusal sıkıntı yaratma ve mahremiyet ihlali gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu da içeriyor.

Gramz, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir açıklamada, Megan Thee Stallion adına Alex Spiro'nun kendisine dava açtığını doğruladı. "Elbette bunun hakkında ileride daha çok konuşacağız," diyerek, kendisine yöneltilen iddiaları yanıtlayacağını belirtti.

Bu dava, Megan ve Lanez hakkında sosyal medyada yayılan yanlış bir haberin ardından geldi. Haberde, bir temyiz mahkemesinin Lanez'i "masum" ilan ettiği yanlış bir şekilde iddia edilmişti. Megan'ın avukatı Spiro, bu "saçmalıklar" hakkında hukuki işlem başlatma niyetinde olduğunu ifade etti.

Lanez, 2020 yılında Megan’ın ayaklarına ateş açtığı olayla ilgili olarak Aralık 2022'de üç suçlamadan mahkum edilmişti. Ağustos 2023'te 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve karara itirazda bulunmuştu.

Megan'ın avukatları, Gramz'in sürekli olarak davayla ilgili yanlış bilgileri yaydığını ve "Megan vurulmuş muydu?" gibi sorular sorarak, mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, "silahın kaybolduğu" iddialarını da reddetti.

Megan, davanın internet üzerindeki yanlış bilgileri yayan diğerlerine bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti. "Bu kabul edilemez bir davranış," dedi. "Bu bireyler, yalan ve iftira dolu içeriklerin yayılması için sonuçlarla karşılaşacaklarını anlamalıdır."