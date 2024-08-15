Yıldız şarkıcıdan taciz itirafı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız şarkıcıdan taciz itirafı

Sunny veya Zoo dizilerinin 31 yaşındaki yıldız oyuncusu uzunca bir süre hayatını mahveden bir tacizle mücadele ettiğini açıkladı.

En popüler Çek aktrislerden Eva Burešová hayranlarından biri tarafından tacize uğradığını itiraf etmesiyle gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan yıldız isim, katıldığı eXtra Host programında üç yıldır yoğun takiple karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Eva, Çek gösteri dünyasının en öne çıkan ve aynı zamanda en çok tartışılan kişiliklerinden biri. Yıldız isim ortalıkta dolaşmayı sevmeyen ve ne düşündüğünü dürüstçe söyleyen ünlülerden biri olarak tanınıyor. Bu nedenle de çok sayıda hayranı olduğu kadar sevmeyeni de var. Ancak çoğunlukla bunlar, Eva'nın her zaman tanışmaktan mutluluk duyduğu destekçileri.

Ünlü sanatçı, davranışları hukukun sınırında olan, gerçekten sinir bozucu bir hayranıyla mahremiyetinde uğraşmak zorunda olduğu gerçeğini itiraf ettiği programda sözlerine "Bunu üç yıldır yoğun bir şekilde yaşıyorum" dedikten sonra "Bu konuyu kamuya açık bir şekilde ele almak istemiyordum ancak yasalar bu konularda aptalca yapılandırılmış olduğundan sesimi duyurmak için anlatacağım" diye başladı.

Eva, kendisine platonik aşk besleyen bir hayranının, oynadığı tüm tiyatro gösterileri ve konserlerinde onu bulmaya çalıştığı söyledi. Büyüleyici sanatçı, "Her şey üç yıl önce masum bir şekilde başladı ve şimdi tamamen çılgınca bir hale evrildi. Yaşadıklarım işimi de psikolojimi de şimdiden etkilemeye başladı. Çünkü bu kişiyi her zaman ilk sırada görmek hoş değil" dedi.

Eva herhangi bir tehlikede olduğunu düşünmese de son derece sinsi hayranının gerçekten sinirlerini bozduğunu söylüyor. Platonik aşkına da seslenmeyi ihmal etmeyen Eva "Korkmuyorum ama bundan bıktım. Çok kızgınım ama hukuken yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Açıkça tacize uğruyorum ve elimden hiçbir şey gelmiyor" dedi.

eva-buresova-1-w.jpg

5wmjqi.jpeg

be368efe-dd25-47b3-9849-42f1139620ce.webp

slunecna-143-5-scaled-e1691780666487.jpg

18-full-6269338.webp

145f393a3190ca67fb9c6a225e2ad823.jpg

d68308d1-9739-4733-adf7-7c347a77cc24.webp

Son Haberler
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Ardan Zentürk ABD'nin Putin'e kurduğu tuzağı açıkladı Dünya
Ardan Zentürk ABD'nin Putin'e kurduğu tuzağı açıkladı
Beyin sağlığını koruyan besinler neler? Sağlık
Beyin sağlığını koruyan besinler neler?
3 ülke Gazze’de ateşkes için bir araya geldi Dünya
3 ülke Gazze’de ateşkes için bir araya geldi
Erimeyen kıtır kıtır turşu yapmanın 6 altın kuralı! Turşu 1 yıl boyunca bozulmuyor Yemek Tarifleri
Erimeyen kıtır kıtır turşu yapmanın 6 altın kuralı! Turşu 1 yıl boyunca bozulmuyor
Kaldırımları işgal eden motosikletlere ceza yağdı Gündem
Kaldırımları işgal eden motosikletlere ceza yağdı
Koreli turistin Türk hamamıyla imtihanı. Pamuk gibi yaptı Yaşam
Koreli turistin Türk hamamıyla imtihanı. Pamuk gibi yaptı