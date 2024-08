Yıldız şarkıcıdan taciz itirafı

En popüler Çek aktrislerden Eva Burešová hayranlarından biri tarafından tacize uğradığını itiraf etmesiyle gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan yıldız isim, katıldığı eXtra Host programında üç yıldır yoğun takiple karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Eva, Çek gösteri dünyasının en öne çıkan ve aynı zamanda en çok tartışılan kişiliklerinden biri. Yıldız isim ortalıkta dolaşmayı sevmeyen ve ne düşündüğünü dürüstçe söyleyen ünlülerden biri olarak tanınıyor. Bu nedenle de çok sayıda hayranı olduğu kadar sevmeyeni de var. Ancak çoğunlukla bunlar, Eva'nın her zaman tanışmaktan mutluluk duyduğu destekçileri.



Ünlü sanatçı, davranışları hukukun sınırında olan, gerçekten sinir bozucu bir hayranıyla mahremiyetinde uğraşmak zorunda olduğu gerçeğini itiraf ettiği programda sözlerine "Bunu üç yıldır yoğun bir şekilde yaşıyorum" dedikten sonra "Bu konuyu kamuya açık bir şekilde ele almak istemiyordum ancak yasalar bu konularda aptalca yapılandırılmış olduğundan sesimi duyurmak için anlatacağım" diye başladı.



Eva, kendisine platonik aşk besleyen bir hayranının, oynadığı tüm tiyatro gösterileri ve konserlerinde onu bulmaya çalıştığı söyledi. Büyüleyici sanatçı, "Her şey üç yıl önce masum bir şekilde başladı ve şimdi tamamen çılgınca bir hale evrildi. Yaşadıklarım işimi de psikolojimi de şimdiden etkilemeye başladı. Çünkü bu kişiyi her zaman ilk sırada görmek hoş değil" dedi.

Eva herhangi bir tehlikede olduğunu düşünmese de son derece sinsi hayranının gerçekten sinirlerini bozduğunu söylüyor. Platonik aşkına da seslenmeyi ihmal etmeyen Eva "Korkmuyorum ama bundan bıktım. Çok kızgınım ama hukuken yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Açıkça tacize uğruyorum ve elimden hiçbir şey gelmiyor" dedi.