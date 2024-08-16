Aradığı aşkı buldu ama... Hemen elini bıraktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, ünlü rapçi Blok3 ile kısa süren bir aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Aktaş, “Kalbimizde her zaman birisi var ama yanımızda değil” diyerek dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle görüntülendi ancak kameraları görünce erkek arkadaşının elini bir anda bıraktı.

BAŞARILI PROJELER VE ÖZEL HAYAT

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi birçok projede yer alan Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Son olarak ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşayan Aktaş'ın mutluluğu kısa sürmüş ve ilişkisi kıskançlık yüzünden bitmişti.

SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Aktaş, "Aşk öyle başlar başlamaz hemen bitmez. Bitmişse, aşk değildir zaten. Kalbimizde her zaman birisi var ama yanımızda değil" sözleriyle adeta kafa karıştırmıştı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Nilsu Berfin Aktaş, şimdi de yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu, önceki akşam eğlence mekanından biri kız üç arkadaşı ile birlikte ayrıldı.

Mekan çıkışında basın mensuplarını fark eden Aktaş, hemen yanındaki erkek arkadaşının elini bırakarak kız arkadaşının yanına yöneldi.