Yıldız Tilbe aldığı hediye sonrası fenalaştı! Konserde korku dolu anlar

Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün İstanbul'da verdiği konserde büyük panik yaşadı. Kendisine hediye edilen bir parfümü sıkarak sahneye çıkan Tilbe, kokudan fenalaştı. Ünlü şarkıcının parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldız Tilbe, kendisine hediye edilen ve daha önce hiç denemediği bir parfümü üzerine bolca sıkarak sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı, kısa süre içinde yoğun kokudan rahatsız oldu ve fenalaştı. Tilbe, konserine küçük bir ara verdi.

Kokunun etkisinin geçmesini bekleyen Tilbe, sahne kıyafetini değiştirip biraz hava aldı ve kendisine gelince yeniden sahneye çıktı. Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe, "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.

