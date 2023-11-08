Yıldız Tilbe hayranını trafikte teselli etti

Bir vatandaş trafikte ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’ye denk geldi. Tilbe ve hayranının arasında geçen diyalog gündem oldu.

Züleyha Öncü
Yıldız Tilbe hayranını trafikte teselli etti

Yoğun bbir konser maratonundan çıkan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul trafiğinde bir hayranıyla karşılaştı. Tilbe'nin hayranı ile arasında geçen diyalog sosyal medyada viral oldu.

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Trafikte Yıldız Tilbe ile karşılaşan bir vatandaş, " Ummadığım Anda" şarkısını açarak o anları sosyal medyadan yayınladı. Vatandaş ‘Yıldız abla çok sevdim hiç sevmedi e abla’ diyerek aşk acısını ünlü şarkıcıya anlattı.

Tilbe ise, ‘Canın sağ olsun bir daha seversin’ diyerek hayranını teselli etti.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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